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Giriş Tarihi: 20.06.2026

Ölüm nedeni maymun ısırığı mı?

35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem’in avukatı, savcılığa dilekçe verdi. Avukat, İrtem’in Tayland seyahati sırasında maymun tarafından ısırılmış olabileceği şüphesinin incelenmesini talep etti

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Ölüm nedeni maymun ısırığı mı?
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SAVCILIĞA BAŞVURU YAPTI
15 Haziran Pazartesi günü evinde hayatını kaybeden Ece İrtem'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Çarşamba günü toprağa verilen oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken

İrtem'in avukatı tarafından yeni bir başvuru yapıldı. İrtem'in kısa süre önce Tayland'a seyahat ettiğini belirten avukatı, "maymun ısırığı" ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti.

ÜÇ ADET ISIRIK İZİ VAR
AVUKAT dilekçesinde, "Ece İrtem'in sol kolunda üç adet nedbenin (yara izi) tespit edildi. Ailesi, oyuncunun Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etti. Uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Otopside bu hususun da değerlendirilmesini talep ederiz" dedi.

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#ECE İRTEM #TAYLAND

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Ölüm nedeni maymun ısırığı mı?
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