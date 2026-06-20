Ölüm nedeni maymun ısırığı mı?

SAVCILIĞA BAŞVURU YAPTI

15 Haziran Pazartesi günü evinde hayatını kaybeden Ece İrtem'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Çarşamba günü toprağa verilen oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken

İrtem'in avukatı tarafından yeni bir başvuru yapıldı. İrtem'in kısa süre önce Tayland'a seyahat ettiğini belirten avukatı, "maymun ısırığı" ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti.

ÜÇ ADET ISIRIK İZİ VAR

AVUKAT dilekçesinde, "Ece İrtem'in sol kolunda üç adet nedbenin (yara izi) tespit edildi. Ailesi, oyuncunun Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etti. Uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Otopside bu hususun da değerlendirilmesini talep ederiz" dedi.