‘Ölüm tehdidi bile aldım’

Oryantal Didem Kınalı, Kıbrıs'ta görüntülendi. Akşam sahne alacağı otelin sahilinde denizin tadını çıkaran Kınalı, "Bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. 'Sahneleri bırakma' diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım var. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin" dedi. Mesleğe ilk başladığında 'Yapamaz!' tarzı yorumların geldiğini ve şu anda da 'Şarkı söyleyemez!' gibi eleştiriler aldığını belirten Kınalı, "Eskiden İbo Show'u bırakmazsan seni öldürürüm' şeklinde tehditler alıyordum, şimdi de aynı dönemden geçiyorum, ölüm tehdidi haricinde demedikleri kalmadı" dedi.