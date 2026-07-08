Haberler Günaydın Haberleri Ölümle burun buruna geldiler
Giriş Tarihi: 8.07.2026

Ölümle burun buruna geldiler

Ölümle burun buruna geldiler
  • ABONE OL
atv'nin NTC Medya imzalı dizisi 'Altı Üstü İstanbul', önceki gün dördüncü bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı. Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarstı. Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölümle burun buruna geldiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA