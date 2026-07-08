Ölümle burun buruna geldiler

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi 'Altı Üstü İstanbul', önceki gün dördüncü bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla herkesin beğenisini kazandı. Dördüncü bölümde şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi, ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yangının perde arkasındaki sırların birer birer ortaya çıkması mahalledeki dengeleri sarstı. Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.