Önce küfür sonra özür

Fanatik Beşiktaşlı Ertan Saban fena yakalandı! Ünlü oyuncu pazar günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçını stadyum yerine arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Çarşı'daki bir balıkçıda izlemeyi tercih etti. Kalabalık ekiple birlikte marşlar söyleyip takımı için tezahürat yapan oyuncunun keyfi yerindeydi.İlerleyen saatlerde oyuncunun sosyal medya hesabına mesaj yağmaya başladı. Galatasaray'a küfür ederken çekilen videosunun dolaşıma çıktığını gören oyuncu, büyük panik yaşadı. Saban, korkuya kapılıp hemen resmi hesabını kapattı. Oyuncu daha sonra video yayınlayıp "Galatasaraylılardan özür dilerim" dedi.