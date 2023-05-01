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Giriş Tarihi: 2.5.2023

Önce küfür sonra özür

Ertan Saban, pazar günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçını arkadaşlarıyla birlikte bir balıkçıda izledi. Maç sırasında Galatasaray’a küfür eden oyuncu, videosu sosyal medyaya düşünce gelen tepkilerden korkup resmi sosyal medya hesabını hemen kapattı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Önce küfür sonra özür
AKŞAM EĞLENCELİ BAŞLADI
Fanatik Beşiktaşlı Ertan Saban fena yakalandı! Ünlü oyuncu pazar günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçını stadyum yerine arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Çarşı'daki bir balıkçıda izlemeyi tercih etti. Kalabalık ekiple birlikte marşlar söyleyip takımı için tezahürat yapan oyuncunun keyfi yerindeydi.



TELEFONUNA MESAJ YAĞDI
İlerleyen saatlerde oyuncunun sosyal medya hesabına mesaj yağmaya başladı. Galatasaray'a küfür ederken çekilen videosunun dolaşıma çıktığını gören oyuncu, büyük panik yaşadı. Saban, korkuya kapılıp hemen resmi hesabını kapattı. Oyuncu daha sonra video yayınlayıp "Galatasaraylılardan özür dilerim" dedi.
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Önce küfür sonra özür
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