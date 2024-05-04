Onlar Değil ile kalplere seslendim

Emre Dönmez, yeni single'ı 'Onlar Değil'i yayınlandı. Sanatçının duygusal derinliğiyle öne çıkan bu yeni eseri için Dönmez, "Ben her zaman müziğimi, dinleyicilerimin duygularına dokunmayı amaçlarım. Bu eserimle de kalplere seslendim" dedi. Emre Dönmez, eski çıkarmış olduğu parçaları 'İçi Sensiz', 'Yanlızlık', 'Ayrılık Mevsimi', 'Savaşta' gibi sevilen parçaları ile beraber 'Onlar Değil' single'ını desteklemek için önümüzdeki aylarda bütün parçaları ile beraber canlı performanslar sunmayı planladığını söyledi.