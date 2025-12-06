‘Öp Elimi’ ekibi okuma provasında buluştu

Sinehane yapımcılığında, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Öp Elimi' filmi, okuma provasını gerçekleştirdi. Mahalle kültürünü içten bir üslup ve mizahla birleştirerek izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan film, renkli ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerinde Safa Sarı, İsmail Demirci, Zeynep Çamcı, Gülsim Ali ve Özgür Emre Yıldırım'ın yer aldığı 'Öp Elimi', abi kardeş ilişkisini hem dramatik hem mizahi bir çerçeveden seyirciye sunmaya hazırlanıyor.

Filmde, Mine Teber ve Osman Alkaş da bilindik aile büyüğü rollerini farklı ve alışılagelmedik biçimde karakterize edecekler. Filmde Cemil Şahin, Tolga Canbeyli, Mehmet Güzel, Egemen Topçu, Alper Saylık, Safa Tabur, Adem Türker de rol alıyor. Ekip, bol bol güldürme iddiasıyla haftaya tam kadro sete çıkmaya hazırlanıyor.