Giriş Tarihi: 8.02.2026

Operanın yıldızları mühendis kızlar için sahneye çıktı

LİMAK Filarmoni Orkestrası, Limak Holding'in 50. kuruluş yılına özel olarak düzenlenen yeni yıl konserleri kapsamında Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.



Uluslararası üne sahip şef Mikhail Agrest yönetiminde sahne alan orkestra; dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve çağımızın en önemli sopranoları arasında gösterilen Rumen sanatçı Angela Gheorghiu ile birlikte iki şehirde unutulmaz performanslara imza attı. Konserleri 6 bine yakın sanatsever izlerken, tüm gelir Limak Vakfı tarafından yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları programına aktarıldı.
