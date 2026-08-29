Ordu’da rap rüzgarı estirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali
'nin 15'inci durağı Ordu
'da, altıncı konser akşamında Sagopa Kajmer sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda hayranlarıyla buluşan sanatçı; kendine özgü tarzı ve geniş repertuvarıyla rap müzik tutkunlarına coşku dolu bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarının yer aldığı repertuvarını seslendiren şarkıcı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sagopa Kajmer'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Ordulular, alkışlarıyla konserin coşkusunu artırdı. Kendine has yorumunu güçlü sahne enerjisiyle birleştiren Sagopa Kajmer, konser boyunca seyircisiyle sıcak bir iletişim kurdu.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör