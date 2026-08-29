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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Ordu’da rap rüzgarı estirdi

Ordu’da rap rüzgarı estirdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı Ordu'da, altıncı konser akşamında Sagopa Kajmer sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda hayranlarıyla buluşan sanatçı; kendine özgü tarzı ve geniş repertuvarıyla rap müzik tutkunlarına coşku dolu bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarının yer aldığı repertuvarını seslendiren şarkıcı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sagopa Kajmer'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Ordulular, alkışlarıyla konserin coşkusunu artırdı. Kendine has yorumunu güçlü sahne enerjisiyle birleştiren Sagopa Kajmer, konser boyunca seyircisiyle sıcak bir iletişim kurdu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ORDU #TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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Ordu’da rap rüzgarı estirdi
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