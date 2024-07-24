Ordu’ya oyuncu akını

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün başrol oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı filmin çekimleri Ordu Ünye'de başladı. Ünye'de geçen trajikomik hikayede; Derya Baykal, Derya Alabora, Jessica May, Yıldıray Şahinler, Ümit Çırak, Atilla Şendil, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Meral Çetinkaya gibi ünlü isimler de rol alıyor.Filmin yapımcısı A. Selim Tuncer, 'Aşkın Dünkü Çocukları'yla ilgili şunları söyledi: "70'li yıllardan günümüze taşan bir aşk hikayesini özgün bir sivil toplum hareketiyle harmanlıyor. İnat, gurur, yalnızlık, kayıp, dostluk, fedakarlık, farklılıklara rağmen bir arada yaşayabilme başlıklarını içinde taşıyan bir film. Aşk ve annesinden ayrı düşmüş çocuk hikayeleriyle de hüzün ve kavuşmayı bir arada yaşatıyor."10.Laleli Fashion Shopping Festival, 5-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye'nin ünlü modelleri Demet Şener, Wilma Elles, Sezgi Sena Akay başta olmak üzere 50 yerli-yabancı model moda resitalinde boy gösterecek. Animasyon gösterileri, defileler ve sürpriz etkinliklerin olacağı 'Laleli Modadır' sloganıyla hayata geçirilecek olan etkinlikte modeller yeni sezon tekstil ürünlerini sergileyecek.