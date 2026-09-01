’Organ bağışı sayesinde çocuklarımın elini tutabiliyorum’

Türkiye'de 2010 yılında ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli ile hayata tutunan 44 yaşındaki Cihan Topal, 'Kim Milyoner Olmak İster?' programına katıldı. Hikayesi ile herkesi duygulandıran Topal, 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Cihan Topal, "2008 yılında hayata küsmüştüm ama operasyon sonrası hayata yeniden döndüm. Kızımın elinden tutamadım, saçını okşayamadım. Mücadeleyi bırakmamak, şükretmek gerekiyor. Bugün kızımın elinden tutup okula, parka götürebiliyorum. Organ bağışı sayesinde çocuklarımın saçını okşayıp ellerinden tutabiliyorum. Yaşarken bırakabileceğiniz en güzel miras hayattaki organ bağışıdır" dedi.

ÇİFTÇİLİKLE UĞRAŞIYOR

Aydın'da geçirdiği iş kazası sonucu 2008'de iki kolunu birden kaybeden Topal'ın hayatı 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'la tanışması ile değişti. Prof. Dr. Özkan, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği çift kol naklini Topal'a gerçekleştirdi. Çiftçilikle uğraşan Topal, 16 yıldır birçok işini kendi başına halledebiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör