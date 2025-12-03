Orhan Bey adalet dağıttı...

Pazarcının "İşler kesat beyim, cenk vakti fırsatçılar fiyatları yükseltti." sözleri üzerine şüphelenen Orhan Bey, pazarda bir istifçi olup olmadığını araştırmaya başladı.



Kendisi gibi tebdil kıyafet içindeki alplarıyla birlikte istifçi tüccarın tezgâhına giden Orhan Bey, yapılan usulsüzlüğe bizzat şahit oldu. Abdurrahman'ın "Orhan Bey'den de mi korkmazsın?" sözüne aldırmayan tüccar, haddini iyice aştı.

Dumrul'un öfkeyle üzerine yürümesiyle ortam gerilirken, Orhan Bey araya girdi ve yeni dönemin adalet anlayışını vurguladı: "Gayrı buranın bir kadısı vardır, kim zora düşerse gideceği yer İnegöl kadısıdır." Bu sözlerin ardından Orhan Bey'i fark eden halk, "Orhan Bey'im çok yaşa!" nidalarıyla pazarı inletti. İstifçi tüccar af dilese de Orhan Bey gözünün yaşına bakmadı ve onu Kadı Efendi'nin huzuruna gönderdi.

Yeni bölümdeki bu sahneler izleyicilerden tam not alırken, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan altıncı bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.