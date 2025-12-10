Orhan Bey kutsal mabed şövalyelerinin sırrını çözdü

Orhan Bey, Armodies Kalesi'ne saldıranların vücutlarında bulunan dövmenin anlamını öğrenmek için Hristiyanlığın tüm alametlerini bilen yaşlı bir keşişle görüştü. "Elimdeki alamet hem Bizans'a hem bize saldıranların izidir." diyen Orhan Bey, sembolü keşişe gösterdi.

Alameti gören keşiş korkuyla, "Tanrı bizi korusun!" diyerek istavroz çıkardı. Kutsal Mabet Şövalyeleri'nden söz eden keşiş, "Onlar Katoliklerin acımasız savaşçılarıdır, bu topraklara yalnızca ölüm getirirler." dedi.

Söylediklerinden sonra keşişi gönderen Orhan Bey, beyleri ve alplarıyla yaptığı değerlendirmede, "Kirli oyunlara asla müsaade etmeyeceğim!"

sözleriyle kararlılığını ortaya koydu. Bu sahne, Orhan Bey'in düşmanın gölgesinin ardına eriştiği ilk an olarak bölüme damgasını vurdu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan yedinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.