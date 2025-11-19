Orhan Bey’den Temurtaş ve Flavius’a gözdağı

Görüşmenin daha ilk anlarında Temurtaş, Orhan Bey'in kardeşi Alaeddin'i ve Şahinşah Bey'i durdurma vaadini yeterli görmedi. Küçümseyici bir tavırla, "Sana et mi dokundu?" diyerek Orhan Bey'i hafife aldı.

KUŞATMAYI KALDIRACAĞIM; LAFLA DEĞİLSE PUSATLA"



Orhan Bey ise bu alaya karşı soğukkanlılıkla, ittifakın esas gayesinin kuşatmayı kaldırmak olduğunu hatırlatarak: "Savaşmadan da bunu gerçekleştirebilirim." dedi.

Ancak Temurtaş'ın küçümseyici sözleri devam etti. "Sen kimsin? Baban elinden yetkileri almış, alelade bir beysin." sözlerine karşı Orhan Bey, kararlılığını keskin bir şekilde ortaya koydu: "Lafla değilse pusatla. Zorluk çıkarırlarsa zorla." Toplantı havasının sertleşmesi üzerine Orhan Bey, obadan ayrılmadan önce son sözünü söyledi ve adeta savaş meydanına mühür vurdu: "Karargâhı ele geçirip kuşatmayı kaldıracağım."



Sosyal medyada sahne kısa sürede gündem olurken izleyiciler, Orhan Bey için "Sabrı var ama geri adımı yok." yorumlarında bulundu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan dördüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.