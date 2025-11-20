Orhan Bey’den Temurtaş ve Flavius’a gözdağı

19.11.2025 | 23:57

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde tansiyon bu kez Çavdar Obası’ndaki görüşmede yükseldi. Savaşı durdurmak ve kuşatmayı kaldıracağını belirtmek için Temurtaş ve Flavius ile görüşmeye giden Orhan Bey, zorlu bir görüşme yaşadı.