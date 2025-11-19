Orhan Bey, tarihimizin kadim uluları karşısında imtihan verdi
19.11.2025 | 22:10
Kuruluş Orhan’ın son bölümünde ekrana gelen rüya sahnesi, izleyiciyi adeta Türk tarihinin derinliklerine götürdü. Orhan Bey, kendisini kadim sancakların dalgalandığı, Orhun yazıtlarının ihtişamıyla çevrili gizemli bir mekânda buldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:30
Orhan Bey, tarihimizin kadim uluları karşısında imtihan verdi 19.11.2025 | 22:10
00:57
01:29
Kuruluş Orhan’da toyda kılıç gibi sözler 12.11.2025 | 21:44
02:34
Kuruluş Orhan’da destansı sahne Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda 12.11.2025 | 21:43
00:58
Kuruluş Orhan 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 11.11.2025 | 11:43
02:37
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı! Orhan Bey Bursa Kalesi’ne girdi 05.11.2025 | 22:55
01:28
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı 05.11.2025 | 21:28
01:25
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya 05.11.2025 | 21:22
00:54
Kuruluş Orhan 2. bölüm tanıtımı yayınlandı 29.10.2025 | 23:10
01:29
Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor 29.10.2025 | 21:48
01:30
Flavius’la Orhan Bey karşı karşıya: “Senin kabusun daha başlamadı!” 29.10.2025 | 21:14
00:58
Kuruluş Orhan 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.10.2025 | 14:13
01:20
Kuruluş Orhan ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba atv'de | Video 22.10.2025 | 09:04
01:01
01:19
Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımı yayınlandı 05.10.2025 | 22:20