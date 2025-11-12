Kuruluş Orhan’da destansı sahne Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
12.11.2025 | 21:43
Kuruluş Orhan’ın son bölümünde ekrana gelen Malhun Hatun – Ak Sakallılar buluşması, izleyicilere hem destansı hem duygusal anlar yaşattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
Kuruluş Orhan’da destansı sahne Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda 12.11.2025 | 21:43
00:58
Kuruluş Orhan 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 11.11.2025 | 11:43
02:37
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı! Orhan Bey Bursa Kalesi’ne girdi 05.11.2025 | 22:55
01:28
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı 05.11.2025 | 21:28
01:25
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya 05.11.2025 | 21:22
00:54
Kuruluş Orhan 2. bölüm tanıtımı yayınlandı 29.10.2025 | 23:10
01:29
Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor 29.10.2025 | 21:48
01:30
Flavius’la Orhan Bey karşı karşıya: “Senin kabusun daha başlamadı!” 29.10.2025 | 21:14
00:58
Kuruluş Orhan 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.10.2025 | 14:13
01:20
Kuruluş Orhan ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba atv'de | Video 22.10.2025 | 09:04
01:01
01:19
Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımı yayınlandı 05.10.2025 | 22:20