Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor

29.10.2025 | 21:48

Flavius’la ilk karşılaşmasının ardından intikam yemini eden Orhan Bey, Bursa’ya sevkiyat yapılan limanın yerini öğrendi ve alplarıyla limana bir baskın yaptı.