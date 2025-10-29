Video Kuruluş Orhan Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
29.10.2025 | 21:48

Flavius’la ilk karşılaşmasının ardından intikam yemini eden Orhan Bey, Bursa’ya sevkiyat yapılan limanın yerini öğrendi ve alplarıyla limana bir baskın yaptı.

