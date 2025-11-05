Video Kuruluş Orhan Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya

Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya

05.11.2025 | 21:22

Liman zaferinin ardından obaya dönen Orhan Bey, komutanlıktan azledildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı ve kılıcını çekerek Osman Bey’in otağına girdi.

