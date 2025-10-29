Flavius’la Orhan Bey karşı karşıya: “Senin kabusun daha başlamadı!”

29.10.2025 | 21:14

‘Kuruluş Orhan’ın heyecanla takip edilen ilk bölümünde Orhan Bey, Boran Bey’i Bursa kalesine çaşıt olarak sokmuş ve onun kapıları açmasıyla Bursa Kalesine saldırı planı yapmıştı. Ancak planı fark eden Flavius’un kurduğu tuzak, Orhan Bey’i zor durumda bıraktı ve Orhan Bey çarpışmada bazı alplarını şehit verdi.