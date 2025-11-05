Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı! Orhan Bey Bursa Kalesi’ne girdi
Kuruluş Orhan’ın son bölümünde tansiyon bu kez Bursa surlarının gölgesinde yükseldi. Orhan Bey, Dumrul, Balaban ve Kara Halil’le birlikte Bursa Kalesi’ne gizlice sızdı. Son derece riskli planda Dumrul, Balaban ve Kara Halil, Bizans askeri kılığına girerek Orhan Bey’i “yakalanan esir” gibi zindana götürdü.
02:37
