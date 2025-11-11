Kuruluş Orhan 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

11.11.2025 | 11:43

Yayınlanan bölümleriyle gündeme damgasını Kuruluş Orhan, üçüncü bölümüyle de nefes kesecek. Dizinin yeni bölüm tanıtımları güçlü sahneler ve çarpıcı diyaloglarla merakı artırdı. Yeni bölüm, hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına çağırıyor.