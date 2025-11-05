Video Kuruluş Orhan Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı
Kuruluş Orhan’da duygular bu kez savaş meydanında değil, ormanın sessizliğinde yankılandı. Orhan Bey ile Nilüfer Hatun uzun zaman sonra bir araya geldi; sahne, hem izleyicinin kalbini yumuşattı hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

