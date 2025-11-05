Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı

05.11.2025 | 21:28

Kuruluş Orhan’da duygular bu kez savaş meydanında değil, ormanın sessizliğinde yankılandı. Orhan Bey ile Nilüfer Hatun uzun zaman sonra bir araya geldi; sahne, hem izleyicinin kalbini yumuşattı hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.