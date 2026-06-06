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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Orta Asya’da Toygar Işıklı rüzgarı

Orta Asya’da Toygar Işıklı rüzgarı
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DİZİ ve sinema dünyasına kazandırdığı kült bestelerle dünya çapında tanınan Toygar Işıklı; Astana, Almatı, Bişkek, Çimkent ve Taşkent'i kapsayan Orta Asya turnesini tamamladı. 3 ülkede hınca hınç dolu salonlarda gerçekleşen konserler coşku dolu anlara sahne oldu. Sahnede Ne Prosto Orkestrası'nın eşlik ettiği Işıklı, enstrümantal eserleri ve hit şarkılarıyla dinleyicileri büyüledi. Bestelerinin senfonik tınılarla buluştuğu gecelerde, binlerce kişi sanatçının şarkılarına tek bir ağızdan eşlik etti. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Orta Asya’da Toygar Işıklı rüzgarı
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