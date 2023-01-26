Ortalık karıştı! Mahsun Kırmızıgül’ün ’Prestij Meselesi’ filmi davasında kardeşler kavga etti

Mahsun Kırmızıgül'ün müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma sürecini anlattığı "Prestij Meselesi" filmi 3 Şubat'ta gösterime girecek. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı. Volkan Topaloğlu filme tedbir konulmasını talep etti.

20 YIL SONRA MAHKEMEDE YÜZ YÜZE GELDİLER

İstanbul Fikri ve Sinai haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen tedbir duruşmasına Boyut Film adına Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu katıldı. Mahsun Kırmızıgül'e destek olmak için Topaloğlu'nun eşi Semiha Topaloğlu, oğulları Okan Topaloğlu ve Gürkan Topaloğlu'da duruşmayı takip etti.

''BABAMI REZİL ETTİLER''

Mahkeme'nin hakimi izinli olduğu için vekaleten duruşmaya çıkan hakim sadece beyanları kabul etti. Davayı açan Volkan Topaloğlu'nun avukatı Adil Serdar Saçan dilekçelerini tekrar ettiklerini belirterek dosyaya delilleri sunduğunu söyledi. Volkan Topaloğlu ise ''Mahsun Kırmızıgül babamın filmi çekmiştir fakat filmde oynayan Şebnem Bozoklu isimli oyuncu televizyon programına çıkarak babam Hilmi Topaloğlu'nun sevgilisi rolü oynadığını söylüyor. Mahsun Bey biyografı filmi olduğunu defalarca söyledi. Filmin çekildiği yıllar 90'lı yılların başında babam evli üç çocukluydu. Sevgili rolünü oynayan filmde babama silah çekiyor. ''Ya karın ya ben'' diyor. Babam da korkudan senaryo icabı masanın üstüne çıkıyor. Babamı rezil ettiler'' dedi.



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FİLMİNİ SAVUNDU

Söz alan Mahsun Kırmızıgül, ''Hilmi'nin ameliyatının parasını bile ben ödedim. Rahmetliden kalan iki ev vardı. Haczin kaldırılması için 375 bin dolar ödedim. Ailenin iki evini kurtardım. Onu sevip değer vermesem film yapmazdım. Ben kimsenin kalbini kırmak için film yapmam. Hilmi Türkiye'ye öyle güzel anlatacağız ki onun bilinmeyenlerini taçsız kral olduğunu görecek. Öyle güzel film oldu ki Hilmi beyin eşi oğulları filmde oynadı. Filmde bir sürü karakter var. Bu durumun böyle olmasına ben ve ailesi çok üzüldük'' dedi.

İHANET TARTIŞMASI

Volkan Topaloğlu'nun avukatı Adil Serdar Saçan, filmde Hilmi Topaloğlu ile jale karakteri arasında olmayan ihaneti varmış gibi gösterdiler demesi üzerine Mahsun Kırmızıgül ve Topaloğlu'nun eşi Semiha Topaloğlu gülümsedi. Semiha Topaloğlu '' Olmadığını nereden biliyorsunuz. Ben yaşadım'' dedi.

FİLM VİZYONA GİRECEK

Mahkeme hakimi filmin 3 Şubat'ta vizyona girmesine rağmen tedbir kararının değerlendirilmesi için duruşmayı 16 Şubat'a erteledi. Duruşma çıkışında ise Volkan Topaloğlu'na kardeşi Okan Topaloğlu tepki göstererek ''Gözlerimin içine bak 20 yıldan beri neredeydin? Yeğenin olduğunda bile aramadın. Filmin çıkacak diye mi ortaya çıktın'' diyerek üzerine yürümek istedi. Adliye koridorlarında kısa süreline gerilim yaşandı.

KIRMIZIGÜL'DEN AÇIKLAMA

Adliye önünde Mahsun Kırmızıgül, ''Bu film de gerçek bir hikaye, samimi bir hikayeydi. Hilmi abi rahmetli olduktan sonra benim aileden hiçbir zaman bağım kopmadı. Hilmi abinin en küçük oğlunu yetiştirdim. Benim bu filmde yardımcı yönetmenliğimi yaptı. Semiha abla en gariban dönemlerimizde bana, Haluk Levent'e hem Özcan Deniz'e evinin kapılarını açtı.. O da filmde rol aldı. Tedbir isteyen ise yirmi yıldır bu aileyle bağını koparmış, film yaptık ortaya çıktı. Filmi izleyeceksiniz. Az kaldı'' açıklamasında bulundu.

''YAŞANMIŞ BİTMİŞ''

Hilmi Topaloğlu'nun eşi Semiha Topaloğlu ise ''Yirmi yıl geçmiş bu talihsiz bir açıklama ama senaryoyu biliyorum. Olanlar doğru yalan yanlış bir şey yok. Yaşanmış bitmiş'' dedi.