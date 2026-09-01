’Örümcek Adam’ın hasılatı ’Titanik’i geçti

'SPIDER-MAN: Brand New Day' 2020'lerin en çok hasılat yapan çizgi roman uyarlaması olarak dünya çapındaki hakimiyetini sürdürüyor. Son gişe rakamlarına göre 'Spider- Man: Brand New Day' filmi, 31 Temmuz'daki gösteriminden bu yana dünya genelinde 2,332 milyar dolar hasılat elde etti. Yapım, küresel çapta yaklaşık 2,264 milyar dolar kazanan James Cameron'ın Oscar'lı 1997 hiti Titanic'i geride bıraktı. Film ayrıca 2025 tarihli Çin animasyon fantastik filmi Ne Zha 2'yi de geçti ve artık tüm zamanların en çok hasılat yapan dördüncü filmi konumunda. Bu gidişle 'Spider-Man: Brand New Day, dünya çapında 2,334 milyar dolar hasılat elde eden gişe devi Avatar: The Way of Water'ı da yakalayacak gibi görünüyor. Eğer bu gerçekleşir ve ilk üçe girerse, karşısında yalnızca Avengers: Endgame (2019) ile Avatar (2009) filmleri kalacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör