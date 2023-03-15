Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Osman Bey, Cerkutay ve Ülgen Hatun'a haber göndererek Turgut Bey'in gizlice İnegöl'den içeri girmesini sağladı. İnegöl'e giren Turgut Bey ve Alpleri, Olof'un askerleri ile savaşırken Cerkutay kapıyı açacağı sırada yaralandı, kapıyı Ülgen Hatun açtı.

Kapının açılmasıyla Osman Bey ve Alpleri İnegöl'e girdiler. Osman Bey, Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerlerini biçerken kaleye Bala ve Malhun Hatun öncülüğünde sızan hatunlar ise kale içindeki Olof'un askerlerini ve ona bağlı Bizans güçlerini etkisiz hale getirdiler.

Osman Bey, İnegöl'ü fethetti! Olof'un cezası kesildi, Öktem Bey şehit oldu | Video

Osman Bey Olof'un cezasını keseceği sırada Nayman; İnegöl'e esir aldığı Öktem Bey'le girdi. Nayman, Olof'u serbest bırakması karşılığında Öktem Bey'in canını bağışlayacağını söyledi.

Osman Bey ise "Davamızı güdene ölüm hep yakın! Ölüm dediğin bize vuslat, şehadet bize düğün!" diyerek Nayman'a rest çekti. Öktem Bey ise "Bu yaşlı kurdun payına da bugün ölüm düşer! Sakın ola şehadeti vuslat sayanın canı için o itin canını bağışlamayasın! Hakkınızı helal edin!" şeklinde Osman Bey'e seslenirken Nayman "Olof'u serbest bırakacaksın! Yoksa Öktem sadece bir başlangıç olur! Senin soyunu kurutana kadar durmam! Pusatın sadece Olof'un değil Öktem'in de boynunu alacak!" diyerek tehditlerini sürdürdü. Osman Bey'in "Doğru dersin! Ama tek bir farkla Olof ölünce leş, Öktem Bey ölünce şehit olacak!" diyerek Olof'un cezasını kestiği anda, Nayman da Öktem Bey'i şehit etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 118. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.