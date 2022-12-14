Kuruluş Osman'ın 108. Bölümünde herkes Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünürken Osman Bey, İsmihan Sultan'a istediği kaleleri teslim etti. İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından Bizans Devletleri ile sıkıştırılan Osman Bey iki devletle savaşmak yerine dahiyane bir plan yaparak kaleleri teslim etmiş gibi yaptı.

İsmihan Sultan'ın kaleleri Uraz, Şahin ve Demirhan Bey'lere vereceğini düşünen Osman Bey ormanda gizli bir yerde üç beyle buluşup beyleri planına ortak etti. Osman Bey, "İsmihan Sultan sanar ki… Nice şühedanın, gaziyanın hakkını gözüm kapalı onun kötü emellerine teslim ettim. Sanrıları onun sonu olacak. Vakti gelende bütün münafıklar gibi o da hakikat urganında darağacına çekilecek!" sözleriyle beylerine kaleleri teslim etmiş gibi gösterip vakti geldiğinde geri alacaklarını belirtti.

Osman Bey İsmihan Sultan'a böyle oyun kurdu | Video

Osman Bey ayrıca İsmihan Sultan'ın hazinesinden karşılanacağını bildiğinden; Uraz Bey'den Karacahisar'ın surlarını güçlendirmesini, Demirhan Bey'den ise Kulucahisar'ın şark kapısını onarmasını isterken Şahin Bey'den de Bilecik Kalesi'ndeki şimal girişini onarıp kalelerinin zayıf yanlarının güçlendirilmesinin talimatını verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 108. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.