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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Osman Bey resti çekti herkes onu izledi

Osman Bey resti çekti herkes onu izledi
Kuruluş Osman, 141. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,13 reyting ve yüzde 21,11 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 7,99 reyting ve yüzde 20,05 izlenme payı elde iki kategoride birinci oldu. 'Kuruluş Osman', 141. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı. Dizinin bu bölümüne Osman Bey'in Moğol keşiğin kellesiyle beraber divana katılması damga vurdu. Yakup Bey; divanın, postun ve sultanlığın ona ait olduğunu, yalnızca ordunun ve cenk meydanının Osman Bey'e ait olduğunu söyledi. O sırada evlatlarının pusuya düştüğünü ve yaşanan çatışmada Gürbüz Alp'in şehit olduğunu öğrenen Osman Bey, bu kara haberi almasaydı Yakup Bey'in teklifini kabul edeceğini söyledi. "Av da benim, toy da benim! Yetmezse, senin de canını alacağım!" diyerek Yakup Bey'e rest çekti.
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Osman Bey resti çekti herkes onu izledi
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