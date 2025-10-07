‘Osman Maçari’nin adaletli tarafı bana yakın geliyor’

atv'de yayınlanan 'Gözleri KaraDeniz' adlı dizide 'Osman Maçari' karakterini canlandıran Mehmet Özgür, dizi ve rolü hakkında konuştu...

İlk bölümle birlikte hikâyenin temel taşlarını koyduk ama asıl yolculuk şimdi başlıyor. İzleyiciler, karakterlerin geçmişlerine ve birbirleriyle olan ilişkilerine dair beklenmedik gelişmelere tanık olacak. Karadeniz'in sert ama bir o kadar da sıcak atmosferi içinde hem gerilim hem de duygusal bağlar giderek derinleşecek.

Canlandırdığım karakterin en çok hoşuma giden yanı, göründüğünden çok daha katmanlı biri olması. İlk bakışta sert ve kuralları olan biri gibi dursa da içinde derin bir vicdan ve geçmişten gelen yaralar var. Bu ikili yapı, oyuncu olarak bana çok fazla oyun alanı sağlıyor.

Ben de hayatım boyunca adalet duygusuna çok önem verdim. O yüzden onun doğru bildiğinden şaşmayan tarafı bana tanıdık geliyor. Ama tabii ki onun kadar keskin ve acımasız değilim. Benim için önemli olan, onun iç dünyasını anlamaya çalışmak ve o yaralı tarafıyla empati kurabilmekti.

Karadeniz'in doğası insanı gerçekten büyülüyor. O hırçın deniz, sisli dağlar ve yemyeşil vadiler... Çekimlerde her gün başka bir manzaraya uyanmak büyük bir lüks gibiydi. En çok da bölge halkının sıcaklığı ve misafirperverliği beni etkiledi.

Karadeniz'e daha önce birkaç kez gitme fırsatım olmuştu ama bu kadar uzun süre kalmak başka bir tecrübe. Sadece doğası değil, kültürü ve yemekleriyle de insanın hafızasına kazınıyor. Çalışırken bir yandan da bölgeyi gerçekten tanıma şansım oldu.

'AŞIK OLDUĞUM KADINLA EVLİYİM'



Karadeniz deyince ilk aklıma mertlik geliyor. Sözünün eri olmak, sözüne sadık kalmak. Racon dediğimiz şey de aslında tam olarak bu; sözüne, değerlerine sahip çıkmak.

Aşk bir olgu olarak zaten imkansızlıklar üzerine kurulu bir yapıya sahiptir, imkanlı hale getirmek için verdiğiniz uğraş başarıya ulaşırsa size keyif, ulaşmazsa acı olur. Ben o uğraşı keyfe dönüştürenlerdenim, âşık olduğum kadınla (Safinaz Özgür) evliyim.