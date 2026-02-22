Otel odasında ilginç bir klip

Emre Altuğ
, 16 şarkılık 'Efsane' adlı albümünün klip çekimleri kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albümde yer alan 16 şarkı için hazırlanan projeyle ilgili konuşan Altuğ "Günümüzün 16 saatini anlatan bir film çekiyoruz. Klip denemez buna. Bugün üçüncü günümüz burada. Çok güzel bir şey olacak inşallah. Bir hikayesi ve bir akışı var. Biraz sıkıştırılmış bir 16 saat yaşıyoruz klipte. Burada bir otel odasında kalıyorum ve bununda bir sebebi var. Bunu da ancak izleyenler anlayacaklar" değerlendirmesini yaptı.
Albümdeki tüm şarkıları tek başına seslendirmediğini ifade eden sanatçı, "5 Mart'taki tanıtımda herkes orada olacak inşallah. Ben 16 şarkının hepsini tek söylemedim. O da söylesin çok güzel olur dediğim arkadaşlarım da var bu albümde. Onlarla birlikte hazırladık" diye konuştu.