Oylum’dan Mualla’yı şoke edecek açıklama

ATV dizisi 'Aldatmak', önceki akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Dizi, kırk yedinci bölümü ile AB'de yüzde 4,97 reyting ve yüzde 14,17 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizide; İlknur'un Zeliş tarafından vurulması herkese büyük bir şok yaşattı. Mualla, Zeliş'in yakalanması için bütün adamlarını görevlendirdi. Bu durumu kendine fırsat bilen Tarık ise hemen hastaneye gidip İlknur'un telefonunu ele geçirdi ve şantaj videosunu sildi. Yurt dışına kaçmak isteyen Zeliş, Dicleliler tarafından yakalandı. Kahraman nihayet Oylum'la duyguları hakkında konuştu. Ancak beklediği cevabı alamayınca İstanbul'dan ayrılıp Arjantin'e dönmeye karar verdi. Mualla, Kahraman'ın bir anda böyle bir karar verip kimseye haber vermeden evden ayrılmasını Oylum'a bağlayınca ortalık yine karıştı. Mualla'nın davranışlarına daha fazla katlanamayan Oylum, Can'ın babasının Behram değil Tolga olduğunu söyledi.