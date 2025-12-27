‘Oyuncak arabamı hâlâ saklıyorum’

BARAN Bölükbaşı, önceki gün katıldığı etkinlikte çocukluk anılarını anlattı. Bayram harçlıklarını biriktirerek ailesinden hep kumandalı araba istediğini anlatan oyuncu, babasının Paris'ten getirdiği kumandalı arabayı hâlâ sakladığını ve çok sevdiğini söyledi. Öte yandan Bölükbaşı, önümüzdeki dönemde oyunculuğun yanı sıra müziğe de ağırlık vereceğini açıkladı.

Aynı etkinliğe katılan milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise 2020 ve 2021 yıllarında bebeğinin yapılmasından ötürü mutluluk duyduğunu belirtti. Bebeğin kendisinden ilham alınarak tasarlanmasının kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Boyacı, "Küçükken bebeğimle havuzda vakit geçirir, birlikte çok eğlenirdim" dedi.