Giriş Tarihi: 21.11.2025 21:03

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden testi pozitif çıkan 8 kişiden biri olan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İfade işleminin ardından gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi. (DHA)

Oyuncu Kaan Yıldırım ifade vermek üzere adliyeye geldi
