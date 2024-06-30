Oyuncu polislere saldırdı: Karakolu birbirine kattı

Oyuncu Mustafa Durna, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yürüyüş yaparken bir hırsız telefonunu çaldı. Hırsız kaçarken elinden telefonu düşürdü ancak oyuncu yine de karakola gidip şikayetçi olmak istedi. Oyuncunun ayakta duramayacak kadar alkollü olduğunu fark eden polis memurları, sözlerinin anlaşılmadığını ve dilerse kendine geldiğinde ifade verebileceğini söylediler.Emniyet güçlerinin kendisini dinlemek istemediğini düşünen Durna, "Alkollü olabilirim ama ben sizi s...ceğim" şeklinde ağır küfürler savurdu. Polislerin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Oyuncu, pişman olduğunu söyleyince polisler şikayetten vazgeçti. Ancak durum kamu davası olduğu için Durna hakkında 2 yıla kadar SABAH hapis istemiyle dava açıldı.