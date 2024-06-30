Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu polislere saldırdı: Karakolu birbirine kattı
Giriş Tarihi: 1.7.2024

Oyuncu polislere saldırdı: Karakolu birbirine kattı

Taksim’de yürürken telefonunun çalındığı fark eden oyuncu Mustafa Durna, şikayetçi olmak için karakola gitti. Alkollü olduğu anlaşılan oyuncunun daha sonra ifade vermesi istendi. Polislere küfürler savuran Durna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Oyuncu polislere saldırdı: Karakolu birbirine kattı
AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Oyuncu Mustafa Durna, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yürüyüş yaparken bir hırsız telefonunu çaldı. Hırsız kaçarken elinden telefonu düşürdü ancak oyuncu yine de karakola gidip şikayetçi olmak istedi. Oyuncunun ayakta duramayacak kadar alkollü olduğunu fark eden polis memurları, sözlerinin anlaşılmadığını ve dilerse kendine geldiğinde ifade verebileceğini söylediler.





PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Emniyet güçlerinin kendisini dinlemek istemediğini düşünen Durna, "Alkollü olabilirim ama ben sizi s...ceğim" şeklinde ağır küfürler savurdu. Polislerin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Oyuncu, pişman olduğunu söyleyince polisler şikayetten vazgeçti. Ancak durum kamu davası olduğu için Durna hakkında 2 yıla kadar SABAH hapis istemiyle dava açıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu polislere saldırdı: Karakolu birbirine kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA