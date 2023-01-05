Özgü Delikanlı: ‘Rise of Empires: Ottoman’da sınırlarımı zorladım!

Almanya'da doğdun. Hukuk eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'de Sinema Televizyon ve Psikoloji okumaya geldin. Bu geçiş evresini de anlatmışsın aslında bir röportajında. Hayatının her evresinde tümüyle oyunculuğa ait olduğunu, içindeki yoğunluğu daha fazla görmezden gelemeyip ait olduğun yere doğru yolculuğa çıktığını söylemişsin. Nasıl başladı bu tutku sende?

Çocukluğa inersem klişe şeyler çıkacaktır :) Ben çocukluğumda da gündelik hayatın ritminden sıkılan bir insandım. Hala da sıkılırım. Gördüklerim bana bir noktada yeterli gelmez. Görmediklerimle ilgilenirim. Ötesine ilgi duyan bir insanım. Ben çocukluğumda da hep hikâye arayan biriydim. Ardından o hikâyeyi deneyimleyip aktarmak isterdim. Böyle bir derdim vardı. Aşkım da böyle başladı. Benim film müziklerine inanılmaz bir ilgim vardı. Apayrı hikâyeler bulurdum. Karakterler aykırılıklarını saklayarak nasıl gösteriyorlar? Buna kafa yorardım. Oyunculukta göstermenin değil, saklamanın ve bastırmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tüm bunları irdelerken yolculuğuma başlamış oldum.

Jack Waltzer hâlâ beni izler

Jack Waltzer'ı ve katıldığın oyunculuk sınıfında ilk Türk olma başarını da anlatmanı isteyeceğim senden.

Eğitim sürecimin hiçbir noktasında spesifik bir amacım yoktu. Ustamla ilişkim, oradaki deneyimlerim benim için biraz fazla özel. Orada gördüğümüz eğitim bizim bildiğimiz belli zaman aralıklarında bir şeylerin öğretilmesi değildi. Bizim orada yaptığımız yaşam anlayışımızı ve felsefemizi paylaşmaktı. Derdimiz her zaman "Gerçeğe nasıl yaklaşabiliriz?" oldu. Ustayla birlikte uzunca bir süre 'bütün algılarımızdan, ezberlerimizden, maskelerimizden nasıl kurtulabiliriz?'in çalışmalarını yaptık. Bu yolculuğun çok ciddi bir noktasında acı var. Tüm bu kompleks olaylarla boğuşmak ve sonucunda ortaya çıkan şeyi sahiplenmek üzerine bir anlayışımız var. Almanya'daki hocam çok iyi bir referans oldu Jack Waltzer ile iletişime geçmemde. Audition sürecinden sonra kısa bir sohbetimiz oldu. Ardından beni kadrosuna aldığını söyledi. Çok heyecanlandım. Onlar çok özverili ve fedakâr oyuncular. Küçücük bir an için bile 6 ay hazırlıklar yapılıyor. Bu deneyimimin yeri benim için çok ayrıdır. Ustam hala beni izler. Ama sesi kısarak izler. Çünkü bir oyuncunun eylemlerine ve gerçekliğine dikkat eder. Repliklerin bir noktada boş olduğunu savunur. Bu konuyu aylarca anlatsam da tamamlanmaz bende. O yüzden burada keseyim :)

Bundan sonrası için planların nedir? Kafanda kurguladığın, canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı?

Benim için hikâye her şeyden daha değerli. Hikâyenin bir derdinin olması, günün sonunda birilerine dokunması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında karakterin benden uzak olması lazım. Karakterden yeni şeyler öğrenmem gerekiyor. Ayrıca sinema filmi benim için çok ayrı bir yerde. Yerim orası bence.