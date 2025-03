Palandöken'de ikincisi gerçekleşen Fest on the Snow by Buse Terim, katılımcılara unutulmaz bir festival deneyimi sundu. Terim, organizasyonda dostları ile keyifli bir 4 gün geçirdi. Etkinliğe katılanlar arasında Anıl Altan, Türkü Su Demirel, Mihre Mutlu, Hazal Ece Yüceer, İrem Ataer, Terim Arıcan vardı.