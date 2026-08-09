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Giriş Tarihi: 9.08.2026

‘Para 40’ından sonra lazım!’

‘Para 40’ından sonra lazım!’
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. 2014 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hastanede olduğu için bir konsere katılmadığı ortaya çıkınca hayranlarını korkutmuştu. Rutin kontroller için hastaneye gittiğini korkulacak bir durum olmadığını belirten Ortaç, rahatsızlığı nedeniyle sahne ve özel hayatının zaman zaman olumsuz etkilendiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Para 40'ından sonra lazım, gençken değil. İşin kalmayacak, gücün kalmayacak. Sana kim bakacak? Paran bakar. Annen bile 1 bakar, 2 bakar, artık bittim der" diyerek dert yandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SERDAR ORTAÇ

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‘Para 40’ından sonra lazım!’
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