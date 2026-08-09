Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç
, sağlık durumuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. 2014 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hastanede olduğu için bir konsere katılmadığı ortaya çıkınca hayranlarını korkutmuştu. Rutin kontroller için hastaneye gittiğini korkulacak bir durum olmadığını belirten Ortaç, rahatsızlığı nedeniyle sahne ve özel hayatının zaman zaman olumsuz etkilendiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Para 40'ından sonra lazım, gençken değil. İşin kalmayacak, gücün kalmayacak. Sana kim bakacak? Paran bakar. Annen bile 1 bakar, 2 bakar, artık bittim der" diyerek dert yandı.