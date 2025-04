Para mal mülk hepsi geçici önemli olan iyi insan olmak

BURAK YÖRÜK



Sustalı Ceylan dizisi bir baba oğlunun böbreğini satar mı? sorusu konuşuluyor. Oluyor böyle olaylar maalesef, şaka değil bu. İnsanların hayatları kararıyor Yaşanan şeyler bunlar. Bunu işlemekten korkmamalıyız, cesur olmalıyız. Bunların kötü olduğunu anlamamız gerekiyor.

Bu konuyu işleyerek farkındalık yaratıyoruz. Kötü ile iyiyi ayırt ettiğimiz sürece bunları işlemek gerek.

İşimi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hiç kötü yorum girmedim. İzleyen herkes beğeniyor. Güzel yorumlar alıyoruz. Yapım ve yönetmen çok uğraştı bu iş için.

Ferhat karakteri önceki karakterimden farklı. Hayat görüşüyle etiğiyle bana yakın biri. İyilik yapmayı seven biri. Ben de öyle olmak için yaşıyorum. İyilikten besleniyorum.

Annem beni materyal hedefinden uzak büyüttü. Ev araba para ödül hepsi insan icadı. Bunlar hep gelip geçici, kalıcı olan sohbet muhabbet iyilik…

Paranın ikinci planda olduğu bir hayat sürdük hep. Kendi paramı kazandığımdan beri her zaman kendimi zengin hissettim.

Annemden çok büyük feyz aldım, her durumda mutlu olmayı öğretti bana. Çok iyi durumumuz olmadı, ben normal bir ailenin çocuğuyum. Ben de bu hırs yapmadı ama.

Hiçbir kötü alışkanlığım yok kabalık sofraları severim, yemek yemeye harcıyorum daha çok. Para bağımlı olmak işimi aksatır gibi geliyor. Parayı en son konuşuruz mesela işe girerken. İnsan benim için önemli. Para araçtır.

Çıplak kiremitli, doğalgazsız, sıvasız evde yaşıyordum. TV'de zengin birini gördüğümde 'Allah daha çok versin' derdim. Ne oldum değil ne olacağım demek önemli. O yüzen kimseyi kırmadan güzel yaşamak lazım. Güzel yaşamanın parayla alakası yok.

Galeride araba yıkarken az kazanıyordum. Ama yine de mutluydum.

Çok kazık yedim ama unutuyorum. O kadar umurumda değil ki, kimse bana zarar veremez. İyilikten maraz doğar derler ya, doğsun, kötülükten doğacağına iyilikten doğsun.

6 yaşında başladım oyunculuğa. Babamla annem TV dünyasından oldukları için o dünyaya girmek çok ulaşılmaz gelmiyordu bana. Onların işinin hiç katkısı olmadı ama annem beni hep oyuncu seçmelerine götürürdü. Nazar değer diye hiç istemezdi ama benim eğlence sektöründe bir şeyler yapacağım belliydi.

Ergenlikte bıraktım, ara verdim oyunculuğa. Farkındalığı yüksek biriyim. O dönemde hep bir sürü işlerde çalıştım. Paramın yetmediği yerlerde annem bana harçlık verdi, hayatı öğreneyim diye. Küçük yaşta TV'ye çıkınca bu tehlikeli bir şeye dönüşebiliyor. Böyle bir olumsuz durum yaşamadım.

16 yaşında geri döndüm. Ajansa başvurdum, kabul ettiler. 20 Dakika diye bir dizide oynadım ilk olarak. Sonra hemen atv'de Ben Onu Çok Sevdim dizisinde oynadım.

Boş olduğum dönemde müzik yaptık. Hiç boş durmadım.

Ünlü olmak nasıl bir his bilmiyorum. Çok da umurumda değil açıkçası. Saygı görüyorum, ünlü olmadan önce nasıl yaşıyorsam öyle yaşıyorum. Hatta ünlü olduğumu unutuyorum hiç hatırlamak istemiyorum.

Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyorlar, çok memnun oluyorum. Çok değer verdiğim bir büyüğüm. Onun kariyerini göz önünde bulundurunca gururlanıyorum. Farklı işlerde yer almayı istiyorum. Çok besliyor beni.

Beni örnek almak isteyenler için kendinizin farkında olun diyebilirim. Ne istediğini bilen biri olun.



İLİŞKİMİZ MÜKEMMEL GİDİYOR



Hayatım eğitimle geçiyor. Oyunculuk okuluna girmeden önce hep eğitim aldım. Gastronomiye girdim ama bitiremedim. İş yoğunluğundan. Yemek yapmayı hazırlamayı toplamayı dâhil çok seviyorum. Mutfakta mutu oluyorum. Çok iyi hamburger yaparım. Her şeye kendimden bir şeyi katıyorum.

Tuana ile ilişkimiz mükemmel gidiyor. Ferah bir insan çok klas bir kadın. Fazla eğitimli bana göre, İTÜ birincisi, aynı zamanda müzisyen fazla donanımlı biri. Çok iyiyiz.

Hayatımın üzerinde kimsenin etkisi yok. Düzgün bir hayat yaşıyorum. Yanlış veya ayıp bir şey yapmıyorum. Kimsenin yorumu umurunda değil.

Çok donanımlı harika bir kadınla birlikteyim. Bu benim, canım da dahil, neyime mal olacaksa olsun.

Sustalı Ceylan'ı okuttum, çok sevdi. Bayıldı.



KOREL CEZAYİRLİ

KENDİ GİTARIMI KENDİM YAPIYORUM



Kaktüs Çiçeği'nde bayrak devri zamanı. Bayrağı biz teslim aldık, ileriye taşımaya çalışacağız: Öncekinden farklı bir yorum olacak. Bu oyunda tanıştık, bayılıyorum Eylem'e. Çok iyi ikili olduk bence.

Müzik tutkum tiyatrodan da önce. Kendim, bildim bileli gitar yapardım. Sonra lastiklerle kendi gitarımı yaptığımı görünce bana gitar aldılar. Gitar sevdası başladı. Dedem Ethem Özen, Türkiye'nin ilk lutiyesi, yani enstrüman yapımcısı. Onun AKM'deki lutiye odasında geçirirdim tatillerimi. Orada çok şey öğrendim. Sonra kendi gitarlarımı yapmaya başladım. 21 tane oldu. Sadece kendim için yapıyorum. Dedemin babası da Cezayirli, soy isim de oradan. Devlet tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından, Adana Şehir Tiyatrosu'nun kurucusu, Hepsinden çok fazla öğrendiğim şey var. Onların sanata bakış şekliyle bugün hiçbirimiz bakamıyoruz açıkçası. Farklı felsefeleri vardı.

Basketbol ve yüzmede milli sporcu oldum. Artistik Buz Pateni sporu yaptım. Yeterince kıvrak ve estetik değildim, çok ilerleyemedim.



EYLEM ŞENKAL

HAYATIMDA NEŞE OLSUN DİYE TİYATRO YAPIYORUM



Kaktüs Çiçeği'nin prömiyerini izlemiştim. Çok güzel bir oyun seyrettim. Yılın yapımı ödülünü aldılar. Hak ediyorlardı. Kemal Başar rejisi muhteşem. O ilk versiyon biraz daha romantikti. Bizim versiyon ise daha komik eğlencesi bol oldu. Başka kimya oluşturduk. Daha komik olduk bence. Vaat ettiğimiz komedi. Yani 7 kişiden 4 oyuncu değişince başka bir şey çıkması normal zaten. 11 oyun oynamışlardı.

Aslında benim amacım oyunculuğa geri dönmek değildi. Ben Ölünce Ara diye tek perdelik bir komedi oyununda oynuyorum. Hayatımda neşe yoktu, onun için tiyatroda olmak istedim. Kemal abi arayınca boynum kıldan ince. Ondan çok şey öğreneceğim diye düşündüm ve kabul ettim.

Korel'le de bu oyunla tanıştık ama enerjimiz tuttu. Ben eski milli Voleybolcuyum o da sporcu. O disiplin sebebiyle iyi anlaştık. Bu akşam Salihli'de oynayacağız



ÜMİT YILMAZ

TÜM ÇOCUKLARA HEDİYEM OLSUN



Edalı isimli enstrümantal bir eser yaptım. Kızım adına yaptık. Tamamen doğaçlama ile yola çıktık sonra canlı kayda girdik. Hatta kliplendirdik. Ümit Yılmaz Ensamble'ın ilk teklisi oldu. Bu vesileyle hem kızıma hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı haftasında tüm çocuklara armağan olsun.

Annesi Seda da akademisyen konserlere çıkıyor şeflik yapıyor. Dolayısıyla kızımız anne karnında çok duydu, müzikle aşina. Şarkı duyunca hoparlörü gösteriyor. Her akşam müzikle uyur. İleride bir enstrüman çalmasını çok isterim. Kız babası olmak özel bir durummuş gerçekten.

Aynı zamanda pazartesi akşamı UCİM, yani Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yararına Kozyatağı'nda konser vereceğim. Tüm geliri onlara kalacak. Bilet satışları da güzel gitti. Baba olunca bu tür sosyal sorumluluklara daha farklı yaklaşıyor insan.

Öte yandan Kültür Yolu festivallerinde sahne alacağım. 'Ahmet Abimin Şarkıları' diye bir projem de var. 16 Kasım ölüm yıldönümünde AKM'de anacağız onu.