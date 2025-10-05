‘Para uğruna gitti’

Şarkıcı Hatice, önceki akşam katıldığı davette Güllü'nün vefatıyla ilgili sert sözler sarf etti. Hatice, "Çok yazık oldu, para ve menfaat uğruna kıyılan canlardan birisi demek istiyorum. Ben oğluna çok anlam yüklemiştim. 'Acaba oğlu mu öldürdü?' diye hep bir 'abi abi' lafı dolaşıyordu ortalıkta. Ama o abiyi sonradan gördüm. Kesinlikle ya oğlu ya da asistanı... Kızı asla demiyorum" diyerek önemli iddialarda bulundu. Güllü'nün bahsedildiği gibi 200 milyonluk mal varlığı olmadığını da belirtip "Kadın gariban gitti" dedi.