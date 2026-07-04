Pasaportlar hazır, çakallar Almanya turunda!

TÜRK sinemasının en uzun soluklu komedi serisi 'Çakallarla Dans', sekizinci filmi 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması' ile 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen filmin ilk teaser afişi yayınlandı. Pasaport temasıyla hazırlanan teaser afiş, Çakallar'ın bu kez Almanya'da yaşayacağı sürprizlerle dolu maceranın ilk ipuçlarını veriyor. Pasaport sayfalarından ilham alınarak hazırlanan teaser afiş, serinin bu filmde sınırları aşacak hikâyesine gönderme yapıyor. Çakallar ekibini bu kez Almanya'da birbirinden eğlenceli, bol aksiyonlu bir macera bekliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Şevket Çoruh, Hakan Bilgin, Nur Sürer, Timur Acar, Tim Seyfi, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun ve Tanju Bilir yer alıyor.

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