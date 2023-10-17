Pazartesi akşamı Safir zirvede!

ATV'ninpazartesi akşamları yayınlanan dizisi 'Safir', önceki akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Dizi, yedinci bölümü ile Tüm Kişiler'de yüzde 5,31 reyting ve yüzde 15,50 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizide; Bade'den Ateş'le Feraye'nin evliliğinin altında başka sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Ateş de müştemilata gidip Muhsin ile konuşur. Bu arada Okan, Bade'yi Sarp'la ikinizi gördüm diye tehdit ederek Ateş'in Feraye'nin bebeğine sahip çıkmak için onunla evlendiğini öğrenir. Bebeğin Yaman'dan olduğunu anlar. Ateş, Hazal'la telefonda konuşup annesinden parayı alanın Hazal olduğunu, Feraye'nin haberi olmadığını öğrenir. Yaman abisine Bora olayını, Cemile tehdidini, Aleyna ile evliliğini anlattığı bir mektup yazar, yalnızca Feraye'yle geçmişini söylemez. Feraye'yi Ateş'e emanet eder. Aileye de Londra'ya okumaya gideceğini söyler.