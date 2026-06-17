Pazartesi akşamını altüst etti!

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz akşam ekran yolculuğuna başarılı bir başlangıç yaptı. İstanbul'un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını etkileyici bir hikâyeyle buluşturan dizi, yayınlandığı ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 4.45 izlenme oranı ve yüzde 16.40 izlenme payı, AB'de yüzde 3.30 izlenme oranı ve yüzde 13.20 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 4.29 izlenme oranı ve yüzde 16.06 izlenme payı elde ederek pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Güçlü oyuncu kadrosu, sıcak mahalle atmosferi ve sürükleyici hikâyesiyle öne çıkan yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yayın öncesinde reytinglerde iyi bir başlangıç yapacağı öngörülen dizi, ilk bölümüyle bu beklentiyi karşılayan bir performans sergiledi. Dizi için izleyiciler sosyal medyada, "Özlediğimiz tatta bir dizi geldi", "Hikâyesi ve oyunculuklarıyla fark yaratıyor", "Uzun zamandır böyle sıcak bir mahalle atmosferi izlememiştik", "Mahalle sıcaklığını ekrana çok güzel yansıtmışlar", "Karakterlerin samimiyeti bizi eski dizilere götürdü" gibi yorumlarda bulundu.

'EMİR'İN MÜCADELESİ

Emir ve arkadaşlarının hayalleri uğruna verdiği mücadeleyi ekrana taşıyan dizinin ikinci bölüm fragmanının kısa sürede yayınlanması da izleyicinin hikâyeye gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.