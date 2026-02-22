Penderecki’nin ‘Konçerto Grosso’su ilk kez Türkiye’de

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank
Konserleri kapsamında, cuma akşamı deneyimli şef Antonio Pirolli yönetiminde, orkestranın üç değerli çellisti solist olarak sahnede buluştu. Programda, Krzysztof Penderecki'nin Konçerto Grosso adlı eseri ülkemizde ilk kez yorumlandı. DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, AKM Tiyatro Salonu'nda izleyicilere farklı ve özgün bir müzikal deneyim sundu. Şef Antonio Pirolli'nin yönetimindeki bu özel programda, orkestranın üç çellisti Yılmaz Bişer, Çağlayan Çetin ile Esin Taşkın solist olarak aynı sahneyi paylaştı. Konserin ikinci bölümündeki orkestra Mozart'ın 36. Senfonisi'ni (Linz) dinleyici ile buluştururken bu senfoni, programı coşkulu bir kapanışa taşıdı.