Perşembenin galibi: Aldatmak

ATV'ninsevilen dizisi 'Aldatmak', önceki akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 5,56 reyting ve yüzde 14,78 izlenme payı AB'de yüzde 4,31 reyting ve yüzde 12,22 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 5,11 reyting ve yüzde 13,00 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. 32'nci bölümde; Behram ve Oylum, ailelerini polis eşliğinde karşılarında görünce büyük bir şok yaşadı. Güzide, kızının zorla alıkonulduğunu iddia ederken Mualla da Oylum'a istemiyorsa gidebileceğini söyledi. Oylum herkesin içinde Behram'la evlenmek istediğini açıkladı ve yarım kalan nikaha Güzide ile Tarık olmadan devam edildi. Oylum'un Behram'la evlenmeyi Tolga'nın hayatına karşılık kabul ettiği ortaya çıktı.