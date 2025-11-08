Poizi & Blok3, 9 Kasım’da Serdivan’da sahne alıyor

Son dönemin en çok dinlenen isimlerinden BLOK3 ve alternatif müziğin genç yıldızı Poizi, Sakarya'da müzik dolu bir geceye imza atacak.

"Vur", "Yaptırıcaz Tırnaklarını", "Affetmem" ve "Baybay" gibi hit şarkılarıyla dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran BLOK3, enerjik sahne performansıyla tanınan Poizi ile birlikte 9 Kasım 2025 tarihinde Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Müzikseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen konser, hem BLOK3'ün güçlü sahne performansına hem de Poizi'nin özgün tarzına tanıklık edecek. Etkinliğin biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Organizatörler, konserin Sakarya'da son yılların en coşkulu müzik buluşmalarından biri olacağını belirtti.