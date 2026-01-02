Polis kızı Esra Erol polis teşkilatına laf söyletmedi!

30 Haziran'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Batuhan'ın ailesi için aylardır büyük bir emek sarf etti ve o geceye dair birçok detayı ortaya çıkarttı.

Esra Erol'un çalışmalarıyla yepyeni bulgular açığa çıktı. Soruşturmadaki taraflar tekrar tekrar ifadeye çağırıldı. Esra Erol yayınında ortaya çıkan yeni bilgiler olayın seyrini değiştirdi.

Aylardır büyük bir özveri ile yapılan çalışmalara rağmen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Batuhan Yener'in dayısı Kenan Davutluoğlu'nun sergilediği tavır tepki çekti.

EMNİYET TEŞKİLATINA BÜYÜK AYIP!

Dayı Kenan, yayında yaptığı konuşma ile Esra Erol'un emeklerini yok sayarak kolluk kuvvetlerine hoş olmayan söylemlerde bulundu. Esra Erol bu duruma anında müdahale etti ve Kenan Davutoğlu'nun emniyet güçlerine karşı söylemlerine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Polis teşkilatına yönelik en ufak bir saygısız söyleme müsaade etmeyeceğini belirten Esra Erol, "Herkesin kırmızıçizgileri, sınırları vardır. Benim mevzum bu soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü konuşacağınız yer değil. Ortak değerlerimizin üzerinde hiç kimse at koşturamaz ve tepinemez! Biz kurumları ve kurumların içerisini boşaltırsak, bazı insanların davranışlarını bir bütüne mal edersek, hep ülkemize zarar veririz gibi düşünüyorum. Teşkilat da görevini yapar. Emniyet teşkilatı görevlileri, onlar günde kaç dosyaya bakıyorlar. Kaç olay çözüyorlar. Omuzlarında yük, ekstra mesai, yaşadıkları sıkıntı ve büyük bir sorumlulukları var." diyerek tepkisini ortaya koydu.