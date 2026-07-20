‘Profesyonel sporcu gibi yaşıyorum’

Türk müziğinin sevilen ismi Sinan Özen, Kıbrıs
'ta sahne aldı. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Herkes Biliyor' şarkısı hakkında konuşan sanatçı, "Benim şarkılarım Arap atı gibidir, hep sonradan açılıyor. Temmuz sonunda da hareketli bir şarkımız geliyor, artık sık sık yeni şarkılar çıkaracağım" dedi. 62 yaşında olan Sinan Özen, sağlıklı olabilmek için nasıl bir hayat sürdüğünü de anlattı: "Olabildiğince profesyonel sporcu gibi kendime bakmaya çalışıyorum. Bu bedenime ve kendime olan saygımla alakalı bir durum. Az yiyerek, spor yaparak hayatıma devam ediyorum."