Projeden çekildi

OSCAR Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Will Smith, yeni film projesinden ayrılma kararı aldı. Son olarak 'Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç' filmiyle gündemde olan ABD'li oyuncu Will Smith'in gelecek projeleri arasında 'Sugar Bandits' adında bir film yer alıyordu. Ancak Smith'in yüksek bütçeli filmin kadrosundan ayrıldığı bildirildi. 55 yaşındaki Smith'in film şirketi Westbrook, filmin yapımcılığını üstlenmeye devam edecek. Smith'in filmden ayrılma sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da oyuncunun, 'çekim programının uymaması' nedeniyle filmden çıktığı açıklandı.