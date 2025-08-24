'DENEMEK İÇİN ALMIŞTIM'

Ünlü komedyen Cerys Ann Nelmes, 22 Temmuz'da İstanbul Şişli'deki bir AVM'ye gitti. Giyim mağazasına giren Nelmes, ödeme yapmadan çıkmaya çalışırken yakalandı. Olayın ardından ifadesi alınan Nelmes, "İngiltere'den tatil için geldim. Kıyafetleri denemek için çantama koymuştum, ödeme yapacaktım. Hırsızlık kastım yoktu. Psikolojik sorunlarım var, yanlış anlaşıldı. Çok pişmanım" dedi.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nelmes hakkında 'açıktan hırsızlık' suçundan işlem başlattı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Nelmes'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Nelmes'in yurtdışına çıkışı yasaklandı, her hafta karakola gidip imza vermesi zorunlu kılındı. Adli kontrol hükümlerine aykırı hareket etmesi SABAH durumunda tutuklanabileceği belirtildi.