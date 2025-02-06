Radar devrede vergi kaçıranlar panikte

KALAN 142 İSİM KİM?

GÜNAYDIN'ın dünkü manşetinden sonra sosyal medya çalkalandı. Herkes maliye radarına takılan diğer 142 ismi merak etmeye başladı. Bu arada kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini sürdüren maliyenin sadece sahne sanatçısı ya da oyuncuları değil tüm sektörü mercek altına aldığı öğrenildi. Orkestra ekibinden konseri düzenleyenlere kadar herkesin banka hesaplarının didik didik edildiği ve tüm isimlerin tek tek belirlendiği öğrenildi.

YAKINDA İZAHATA ÇAĞRILACAKLAR

Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanları uyumsuz olanlar için yakında düğmeye basılacağı öğrenildi. Devletten gizlenen paranın yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira olduğu ve gelir gider dengesi şüpheli olan ünlülerin çok yakında tek tek maliyeye çağrılarak durumu izah etmelerinin isteneceği belirtildi.